綾瀨遙人氣低迷 傳學長澤雅美脫了

綾瀨遙被指最近有意靠性感再翻身。（圖／達志影像）

日本女星綾瀨遙在NHK劇《精靈守護者》收視低迷，就連新推出的寫真集銷售也不如預期，讓她人氣似乎逐漸走下坡。但現在就傳出綾瀨遙有意向長澤雅美看齊，解放性感身材挽救人氣。

綾瀨遙在走紅後堪稱封胸，鮮少以性感之姿示人，與長澤雅美作風有些雷同，不過長澤雅美近來演出的音樂劇《酒店》，露美乳又秀美腿，博得不少版面；據悉綾瀨遙也有意效仿，希望能藉此挽救低迷的人氣。

尤其綾瀨遙主演的《精靈守護者》收視低迷，但該劇用4K拍攝，單集花費就高達4000萬台幣，但收視率卻不如預期，也因此她與公司承受壓力都相當大。

(中時電子報)