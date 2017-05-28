跑壘超拼命 大田泰示本季斷了三條皮帶

大田泰示(右)本季至今因跑壘積極，撲壘斷了3條皮帶。(圖/截自太平洋聯盟TV)

大田泰示本季轉戰火腿，展現跑壘拚勁，至今比賽中因撲壘斷了3次皮帶。(影片取自太平洋聯盟TV)

本季從讀賣巨人轉戰到火腿的大田泰示，本季至今打擊大爆發，開季已轟出6發全壘打，已經是生涯單季最多，加上積極的跑壘態度，本季至今已經撲壘斷了3次皮帶，讓人看到他的拚勁。

大田泰示2009年加盟日職讀賣巨人，不過8個球季表現平平，出賽機會也不多，單季最多轟就是去年球季的4轟，想不到今年至今出賽25場，就轟出6發全壘打，打擊率2成44，也成為球隊重要的外野戰力。

有趣的是，大田泰示跑壘積極態度十足，就算是打成內野滾地球，衝上一壘也時常用撲壘方式，導致本季至今褲子上的皮帶3度斷掉，要在場內換皮帶的特殊景象，也讓大田泰示本來感到不好意思。

(中時電子報)