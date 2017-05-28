賈靜雯曝咘咘想修杰楷 萌喊「爸爸⋯加油」

咘咘思念修杰楷，看著照片喊「爸爸…坐飛機…工作…加油」，讓賈靜雯感性說：「咘咘真的有想爸爸」。（圖／取材自賈靜雯AlyssaChia臉書）

修杰楷、賈靜雯女兒「咘咘」遺傳父母優良基因，天生就擁超萌大眼，可愛模樣備受網友矚目，修杰楷近日啟程到大陸拍戲，咘咘看著和爸爸到公園出遊照，萌喊「爸爸⋯坐飛機⋯工作⋯加油」，為修杰楷暖打氣，賈靜雯感性說：「咘咘真的有想爸爸」。

修杰楷在出發拍戲前，仍一如往常帶著賈靜雯和咘咘到公園遊玩，咘咘在爸媽陪伴下，一下子吹泡泡，一下子讓修杰楷抱起，一家人互動溫馨有愛，不過咘咘看到出遊照片時，口中頻頻說：「爸爸…坐飛機…工作…加油」，訴出對修杰楷的想念。

看到咘咘思念爸爸，賈靜雯有感而發說：「這就是日常爸爸付出的陪伴成果」，聽到女兒說這些話，相信修杰楷再累再辛苦，都會嘴角上揚，賈靜雯也忍不住虧「爸爸請放心小情人不會忘記你」，修杰楷看到也感性說：「我會化想念為力量⋯愛你們。」

(中時電子報)