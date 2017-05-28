強制將民眾送醫遭控訴 中市衛局：乃依法處理

台中市葉姓女子日前遭衛生局及警方強制送醫，她事後怒控衛生局淪為舅舅的打手；但衛生局強調一切依法行事，且事發當天，處理人員是經葉女同意後才協助送醫，沒有強制就醫的情況。

衛生局指出，這起事件發生在5月15日，當天由葉女家屬提申送醫申請，經詢問該社區，居民表示葉女曾經發生滋擾社區的情況，經病患同意後，處理人員協助送醫，該事件完全是基於患者同意與協助的情況，才會幫忙送醫。

衛生局表示，依《精神衛生法》32條規定，社區內有罹患或疑似罹患精神疾病的患者，若該患者有傷害他人、自己或有傷害疑慮等社區滋擾事件出現時，民眾或家屬可通知警察、消防或衛生人員協助送醫。

(中時)