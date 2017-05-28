中信找郭泓志？劉志威：沒作評估

由於中信兄弟球團沒網羅，郭泓志成黃衫軍希望不大。(資料照)

中信兄弟也要網羅郭泓志？該球團領隊劉志威今（28日）說：「是昨天有記者問我，我就回說，可以找郭泓志的經紀人了解一下他的狀況與價碼，球團高層連評估都還沒有評估，八字還沒一撇。」

劉志威表示，如果中信兄弟有要找郭泓志，球團高層一定有指示，然後內部再來作評估，可是目前為止都沒有討論，談不上中信兄弟也要加入搶郭泓志戰局。

他指出，中信兄弟野手人力與戰力，沒有補強問題，整體戰力只有投手要補強，只有投手，不過幾位本土投手像鄭凱文、鄭錡鴻、江忠城，也慢慢穩定下來，除非有非常適合的人選，否則應該不會找人，目前為止，球團沒有鎖定補強的投手。

(中時電子報)