戴正吳「台灣招商冷冰冰」 蔡正元這樣分析

國民黨政策會執行長蔡正元。（潘維庭攝）

響應美國製造，鴻海董事長郭台銘四月底率將赴白宮會川普，陪同前往的夏普社長戴正吳昨日提及出訪白宮的心得時，表示自己相當不解當全世界都在拚經濟，而且熱情滿滿的時後，就只有台灣冷冰冰，中央和地方政府對於招商沒什麼熱情，對此，國民黨政策會執行長蔡正元表示，蔡英文政府何只冷冰冰？直言「花媽、賴神那一個需要靠爭取投資贏得政權？幹嘛對投資廠商熱情?」

蔡正元舉出中美例子，說北京政府要各級領導官員不要當官大爺，要當店小二去爭取投資這些投資廠商的電話，還要隨時回電；現任美國副總統的彭斯在做州長時，也曾派飛機親陪台商看投資項目，而鴻海夏普宣布投資美國時，至少六個州長積極爭取，但蔡英文對投資的態度卻完全相反。

蔡正元說，鴻海投資什麼、台塑爲何出走、義联要離開台灣，大官們什麼都不在乎，蔡正元反酸，反正蔡英文的經濟部長是誰、財政部長是誰也沒人認識!台灣人也不在乎!

(中時電子報)