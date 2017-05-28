彭政閔暖男形象 邀82歲阿嬤看球並獻上擁抱

彭政閔得知劉奶奶故事後，昨邀請劉奶奶看球並獻上擁抱。(圖/取自臉書兄弟Fan club)

彭政閔與劉奶奶一家人合影(圖/取自臉書兄弟Fan club)

中信兄弟「恰恰」彭政閔昨再展中職暖男形象，昨彭政閔邀請82歲的球迷劉奶奶一家到洲際棒球場看球，賽後也驚喜現身，獻給劉奶奶一個擁抱，讓劉奶奶相當開心。

根據臉書彭政閔後援會粉絲團，在4月26日有球迷分享圖文，家中的阿嬤最喜歡和阿公一起看兄弟象的比賽，最喜歡的就是彭政閔，但2年前阿公過世後，阿嬤生活重心剩下中信兄弟的比賽，去年總冠軍賽第一場，一家人，帶著阿嬤到洲際棒球場支持兄弟。

球團本來在日前的女孩日，要邀請劉奶奶，來頒發1800安里程碑獎項給彭政閔，但因為當時身體不舒服又害羞所以沒能前來，昨彭政閔再度邀請劉奶奶看球，並在賽後現身擁抱，讓劉奶奶歡喜不已。

(中時電子報)