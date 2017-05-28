破台史上最大宗海洛因 林全南下慰問緝毒辛勞

行政院長林全28日南下高雄地檢署慰勞辦案人員辛勞。(劉宥廷攝)

高雄地檢署聯手海巡、警調破獲台灣史上走私最多海洛因磚1800塊、總重693公斤，行政院長林全南下慰問緝毒人員辛勞。(劉宥廷攝)

林全強調除阻斷境外毒品，也要將國內製毒工廠一舉殲滅。(劉宥廷攝)

林全說，緝毒是政府首重任務之一，雄檢攜手海巡、警調破獲破得這麼漂亮，大家都想來沾光。(劉宥廷攝)

高雄地檢署聯手海巡、警調破獲台灣史上走私最多海洛因磚1800塊、總重693公斤，行政院長林全28日南下慰勞辦案人員辛勞，強調除阻斷境外毒品，也要將國內製毒工廠一舉殲滅；法務部長邱太三表示，該批海洛因量足夠殘害台灣2300萬人、每人3次，能及時海上攔獲，避免流入，值得嘉許。

〈珍惜生命，拒絕毒品〉

(中時)