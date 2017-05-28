夾不到娃娃 怒男破壞機器強偷
台中市陳姓男子日前到龍井區新興路夾娃娃，花了幾百元卻毫無所獲，他暴怒之下，竟以螺絲起子扳開娃娃機的玻璃隔板，之後偷竊放置在內部的娃娃、行動店員等物品，警方獲報後鎖定陳男左手配戴2串佛珠，經1個多月追查才逮獲他。
警方指出，陳男（37歲）是3月底到夾娃娃機店消費，但花了幾百元都沒夾到，他一氣之下決定改用偷的，先扳開娃娃機的玻璃隔板，之後利用鐵絲勾出行動電源、造型打火機、娃娃等物品，價值將近3千元，店家隔天前往巡查時發現機台遭破壞，連忙報警。
警方調閱店內監視器，清楚錄下陳男夾不到娃娃後，返回車上拿取螺絲起子、撐開娃娃機玻璃隔板且用鐵絲勾竊物品的過程，該畫面雖沒清楚拍到陳男面孔，但發現他左手配到2串佛珠、穿夾腳拖鞋等特徵，經比對周邊沿路監視器，才鎖定陳男涉案。
陳男到案時坦承偷東西，他供稱，是因為花了幾百元卻始終夾不到娃娃，氣憤難耐才會改用偷的。楊姓店家則氣憤說，竊賊戴了2串佛珠，竟然還偷東西，實在是太沒良心。警方依竊盜罪法辦。
(中時)
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