被網友虧耍心機 賈永婕把林志玲拍成這樣！
「三鐵貴婦」賈永婕入鏡，竟大贏小S、林志玲兩大女神？！日前女星賈永婕偕老公王兆杰出席《吃吃的愛》首映會，力挺好友新作，映後還跟一行人同慶功，把酒言歡超快活，賈永婕也發文分享興奮的心情，甚至曬出自己與志玲姊姊的同框照，沒想到竟被笑虧心機太重！
賈永婕在臉書貼出了自己參加《吃吃的愛》慶功宴的歡樂照，感動寫道：「吃吃的愛非常好看！跟我想像中不太一樣！永婕姊姊不小心流淚惹～哭哭！」，她在現場除了跟小S合照外，也與林志玲同框，只見賈永婕嘟嘴賣萌100分，但身為女神的林志玲卻好似還沒準備好，表情有點不自然，讓粉絲直呼：「為什麼有辦法把志玲姐姐拍成這樣⋯」、「這是蝴蝶還是志玲呢？」，笑虧賈永婕在照片裡是「勝利的嘟嘴」，連跟辣媽小S合照，都被說「這張妳贏s囉！」，直呼她心機重，讓兩大女神當了自己的陪襯！
(中時電子報)
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