MLB》洋基沙胖連3戰好投 賈吉直呼：邪惡的投球

沙胖28日戰運動家奪勝，更飆本季新高9K，找回切球是關鍵之一。(美聯社)

洋基在田中將大連兩場被打爆之際，還是能穩住陣腳，其中一個關鍵就是「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabathia)回神，近兩戰都繳好投，挾著好狀況的他，28日先發戰運動家，不僅繳6局失1分好投，更飆出本季新高的9K，率洋基3比2奪勝，外野手賈吉(Aaron Judge)直言，在沙胖攻擊好球帶時，「讓人感覺很邪惡！」

沙胖開季前3戰表現不俗，然而隨後一路到5月初，狀況卻急轉直下，4場比賽吞2敗，20.2局狂失22責失，自責分率也從1.47飆升到5.77。不過就在他本月16日對皇家一役，繳6.2局無失分好投後，連同今天對運動家奪勝，拉出一波3連勝，近3戰18局投球中，雖連兩場挨轟，但僅3分責失，自責分率降到4.42。

「這就是棒球！」能走出低潮，沙胖表示沒有訣竅，就是不斷努力，堅持做該做的事，努力嘗試讓自己從低潮中走出來。此外，沙胖也透露回穩的其中一個關鍵，就是找回切球，此役來說，他用切球攻擊打者內角，變速球跟其他變化球也能取得好球數，讓速球更具威力，數據來看，沙胖此役9K中，5次是用速球取得，有4次是揮空三振。

而沙胖在這3戰，飆19次三振僅6次保送，控球狀況理想，也很積極進攻好球帶。目睹一切的賈吉說，沙胖進攻好球帶時，讓人感覺邪惡，「他維持控球，把球投到他想投的位置，他整場都在做這樣的事，在他後方欣賞一切，是種享受！」加上田中回穩，洋基3大先發若維持好調，對他們以美聯東區第1之姿晉級，增添不少優勢。

(中時電子報)