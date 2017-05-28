少了小威、莎娃 法網后冠竄出新面孔？

史維托琳娜今年2月初WTA台灣賽封后。(本報資料照／李弘斌攝)

23座大賽單打冠軍小威廉絲(Serena Williams)懷孕缺陣，話題人物俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)未獲外卡，使法網女單賽場星光稍嫌黯淡，不過也讓冠軍誰屬更撲朔迷離，羅馬尼亞哈麗普(Simona Halep)、烏克蘭22歲美女新星史維托琳娜（Elina Svitolina）以及尋求衛冕的西班牙穆古如莎（Garbine Muguruza）都有機會捧起后冠。

2014年挺進決賽的哈麗普，今年打出絕佳紅土賽季12勝2負，年終賽排名從44名竄升至第5，不過壞消息是她在羅馬賽扭傷右腳踝，傷勢也使她羅馬賽決賽飲恨不敵史維托琳娜，踝傷將是哈麗普封后之路的決定性因子。

羅馬尼亞好手哈麗普被視為奪冠熱門。(美聯社資料照)

年度表現最佳女將，不能不提WTA賽場以31勝領先群雌的史維托琳娜，台灣球迷肯定對她不陌生，她年初在台灣公開賽封后，杜拜賽捧起生涯首座超5賽(Premier 5)冠軍，本月又在羅馬賽2度超5賽封后。

史維托琳娜光上半年就獨攬4冠，世界排名竄升上生涯新高第6，她法網最佳成績是2015年八強，這兩周將是她挑戰首座大賽金盃最佳機會。

尋求衛冕的西班牙穆古如薩，同樣被視為爭冠人選，曾在2014年爆冷擊敗當時球后小威，去年又決賽又上演相同劇本，扳倒小威封后。不過與哈麗普相同，穆古如薩深受傷勢所困，年初布里斯本、杜拜、邁阿密都提前傷退，連霸之路肯定不會太好走。

(中時電子報)