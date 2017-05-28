蒲隆地逼婚同居男女：今年年底必須完婚
非洲國家蒲隆地26日向全國同居的未婚男女下了一道命令，今年年底必須完婚，否則將承擔法律後果。
英國廣播公司報導，這道政府令緊隨蒲隆地總統恩庫倫齊扎發起的社會教化運動。尚不清楚不結婚的同居者會面臨何種處罰。
現年27歲的農民皮埃爾和伴侶共同居住在北部恩戈齊省。他告訴法新社記者，當地官員用5萬蒲隆地法郎（約合1000元新台幣）罰款威脅他，還說非婚生子女沒有資格免費享受教育和醫療。按照皮埃爾的說法，他不結婚是因為付不起女方家長索要的聘禮。
「她告訴我懷孕了。因為我很窮，我們決定在一起撫養孩子。」皮埃爾說，「我們想等到有能力支付時，就去登記結婚。這是5年前的事，如今兩人即將迎來第3個孩子。
蒲隆地內政部發言人恩塔希拉賈說，蒲隆地面臨人口爆炸問題，原因在於非法婚姻。男性占了女性便宜，同時與多人同居，懷孕女學生數量頗多。他認為，教會和國家認可的婚禮既是解決問題的方法，又是一項義務。
蒲隆地官員開始籌組集體婚禮。但一些民間團體認為，政府沒有權力去打擊兩個決定不結婚但住在一起的成年人。這些活動人士稱，強制結婚是信奉基督教福音派的總統夫婦主導的宗教改革的一部分。恩塔希拉賈對此予以否認。
恩庫倫齊扎2013年8月發起這一倡議，旨在加強正面的傳統價值觀。他說，蒲隆地人應該通過結婚來顯示對彼此的愛，對國家的愛。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。