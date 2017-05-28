蒲隆地逼婚同居男女：今年年底必須完婚

非洲國家蒲隆地26日向全國同居的未婚男女下了一道命令，今年年底必須完婚，否則將承擔法律後果。

英國廣播公司報導，這道政府令緊隨蒲隆地總統恩庫倫齊扎發起的社會教化運動。尚不清楚不結婚的同居者會面臨何種處罰。

現年27歲的農民皮埃爾和伴侶共同居住在北部恩戈齊省。他告訴法新社記者，當地官員用5萬蒲隆地法郎（約合1000元新台幣）罰款威脅他，還說非婚生子女沒有資格免費享受教育和醫療。按照皮埃爾的說法，他不結婚是因為付不起女方家長索要的聘禮。

「她告訴我懷孕了。因為我很窮，我們決定在一起撫養孩子。」皮埃爾說，「我們想等到有能力支付時，就去登記結婚。這是5年前的事，如今兩人即將迎來第3個孩子。

蒲隆地內政部發言人恩塔希拉賈說，蒲隆地面臨人口爆炸問題，原因在於非法婚姻。男性占了女性便宜，同時與多人同居，懷孕女學生數量頗多。他認為，教會和國家認可的婚禮既是解決問題的方法，又是一項義務。

蒲隆地官員開始籌組集體婚禮。但一些民間團體認為，政府沒有權力去打擊兩個決定不結婚但住在一起的成年人。這些活動人士稱，強制結婚是信奉基督教福音派的總統夫婦主導的宗教改革的一部分。恩塔希拉賈對此予以否認。

恩庫倫齊扎2013年8月發起這一倡議，旨在加強正面的傳統價值觀。他說，蒲隆地人應該通過結婚來顯示對彼此的愛，對國家的愛。

(旺報)