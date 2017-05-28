台硝桃園廠驚傳毒氣外洩 大片黃煙瀰漫

台銷驚傳毒氣硝酸外洩，大片黃煙瀰漫。(蔡依珍翻攝)

台銷驚傳毒氣硝酸外洩，大片黃煙瀰漫。(蔡依珍翻攝)

位於桃園市蘆竹區的上市公司台硝股份有限公司桃園廠，今上午7點多驚傳毒氣外洩，現場瀰漫大片黃色濃煙，消防隊員獲報派遣5輛消防車前往戒備，警方也趕抵現場、疏散周邊民眾。經查是工廠儲槽閥門故障、無法關緊，導致具腐蝕性的有毒氣體硝酸外洩，消防員灑水稀釋濃度，1個半小時後解除危機，並未釀災。

(中時)