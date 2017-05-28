中市觀光吸睛又吸金！今年首季旅宿業成長5.76％
台中市府推動中進中出政策奏效，開拓國內外客源，不受陸客減少影響，日韓港澳等其他遊客人數激增，觀光旅遊局彙整台中各旅宿業國內外住宿人數，2017年1至3月住宿人數約177萬人次，較2016年同期增加9.6萬人次，成長5.76％，今年度還陸續推出美食、沙雕及火車等主題旅遊，為中台灣觀光旅遊注入新商機。
台中市拚觀光開闢新方式，除了一般景點旅遊，觀光旅遊局規畫優質主題遊程，從咖啡主題旅遊到沙雕、特色美食、火車之旅等，讓遊客不僅能深度旅遊，還能在台中有實際消費。
讓港澳團「呷好鬥相報」的地方特色美食團，還在台中州廳廣場辦桌，將台中市的肉丸、臭豆腐、蚵仔煎及芋圓等全部搬上桌，配合藝人演出耳熟能詳的歌曲，與原住民舞蹈演出
，全場嗨翻天。
觀旅局表示，7月將登場的沙雕主題遊程，旅行團人數報名衝到500多人，陸續還有在美美濕地附近空地辦音樂會，而日前港澳團搭火車到小站尋幽訪勝，對台中市台鐵火車行經的站名「成功、追分、大肚」，直呼「太天然的緣份了！」直呼有趣，值得規畫為遊客來台中朝聖的景點。
觀旅局長陳盛山表示，市府積極推展國際觀光合作交流、開闢航班航線、爭取日韓港澳及馬來西亞的遊客、打造優質友善旅遊環境，及配合中央南向政策，發展東南亞旅遊市場等各項努力下，自2015年起至今，住宿台中市的旅客人數，每年都顯著穩定成長。
市府統計，台中市包括觀光旅館、一般旅館及民宿共437家旅宿業，依交通部觀光局公布年度住宿統計資料，2014年台中市全年總住宿人數611萬人，2015年658萬人次、2016年676萬人，觀光客來台中住宿的人數年年增加。
觀光旅遊局指出，台中市437家旅宿業106年1至3月住宿人數約177萬人次，較2016年度同期成長9.6萬人次，其中國內住宿人數成長7.64％，國外住宿人數成長1.54％，國外住宿人數統計分析，日本旅客住宿人數約10萬人次，較去年同期成長4.4萬人次，成長率高達 75.67％，港澳旅客住宿人數約6.1萬人次，成長率4.15％。
在政府大力推動南向政策發展東南亞旅遊市場努力下，東南亞各國旅客住宿人數合計10.8 萬人次，較2016年同期成長4.9萬人次，成長率高達85.97％，市府推動「中進中出」及配合新南向政策利多發酵。
觀旅局也舉交通部觀光局公布年度住宿統計資料，台中市2014年總住宿人數611萬人次、2015年658萬人次，成長率7.62％、2016年676萬人次，成長率2.66％，這二年多來每年皆呈顯著穩定之成長。
其中，自2014年至2016年三年來，港澳旅客自8.2萬人次成長為25.8萬人次，新加坡旅客自3.9萬人次成長至10.4萬人次，馬來西亞旅客自2.7萬人次成長至8.2萬人次，日本旅客自26.3萬人次成長至29.7萬人次，韓國旅客自1.1萬人次成長至3.5萬人次。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範