中市觀光吸睛又吸金！今年首季旅宿業成長5.76％

台中市府觀旅局規畫主題遊程，將在高美濕地附近舉辦音樂會，讓遊客感受台中魅力。（圖／台中市府提供）

「台灣美食真好吃！」來自港澳地區的觀光客在台中州廳前享受觀旅局辦桌的台中特色小吃。（盧金足攝）

港澳地區遊客來台中旅遊，市府號召飯店與糕餅等業者，一起開闢觀光商機。（盧金足攝）

來自馬來西亞的觀光團，前天抵台中市觀光。（盧金足翻攝）

台中市府觀旅局今年7月舉辦沙雕主題旅遊，已有500多名港澳地區遊客報名參加。（盧金足翻攝）

台中市府也拚郵輪觀光，邀郵輪觀光產官界代表組團社踩線中台灣。（盧金足攝）

台中市府推動中進中出政策奏效，開拓國內外客源，不受陸客減少影響，日韓港澳等其他遊客人數激增，觀光旅遊局彙整台中各旅宿業國內外住宿人數，2017年1至3月住宿人數約177萬人次，較2016年同期增加9.6萬人次，成長5.76％，今年度還陸續推出美食、沙雕及火車等主題旅遊，為中台灣觀光旅遊注入新商機。

台中市拚觀光開闢新方式，除了一般景點旅遊，觀光旅遊局規畫優質主題遊程，從咖啡主題旅遊到沙雕、特色美食、火車之旅等，讓遊客不僅能深度旅遊，還能在台中有實際消費。

讓港澳團「呷好鬥相報」的地方特色美食團，還在台中州廳廣場辦桌，將台中市的肉丸、臭豆腐、蚵仔煎及芋圓等全部搬上桌，配合藝人演出耳熟能詳的歌曲，與原住民舞蹈演出

，全場嗨翻天。

觀旅局表示，7月將登場的沙雕主題遊程，旅行團人數報名衝到500多人，陸續還有在美美濕地附近空地辦音樂會，而日前港澳團搭火車到小站尋幽訪勝，對台中市台鐵火車行經的站名「成功、追分、大肚」，直呼「太天然的緣份了！」直呼有趣，值得規畫為遊客來台中朝聖的景點。

觀旅局長陳盛山表示，市府積極推展國際觀光合作交流、開闢航班航線、爭取日韓港澳及馬來西亞的遊客、打造優質友善旅遊環境，及配合中央南向政策，發展東南亞旅遊市場等各項努力下，自2015年起至今，住宿台中市的旅客人數，每年都顯著穩定成長。

市府統計，台中市包括觀光旅館、一般旅館及民宿共437家旅宿業，依交通部觀光局公布年度住宿統計資料，2014年台中市全年總住宿人數611萬人，2015年658萬人次、2016年676萬人，觀光客來台中住宿的人數年年增加。

觀光旅遊局指出，台中市437家旅宿業106年1至3月住宿人數約177萬人次，較2016年度同期成長9.6萬人次，其中國內住宿人數成長7.64％，國外住宿人數成長1.54％，國外住宿人數統計分析，日本旅客住宿人數約10萬人次，較去年同期成長4.4萬人次，成長率高達 75.67％，港澳旅客住宿人數約6.1萬人次，成長率4.15％。

在政府大力推動南向政策發展東南亞旅遊市場努力下，東南亞各國旅客住宿人數合計10.8 萬人次，較2016年同期成長4.9萬人次，成長率高達85.97％，市府推動「中進中出」及配合新南向政策利多發酵。

觀旅局也舉交通部觀光局公布年度住宿統計資料，台中市2014年總住宿人數611萬人次、2015年658萬人次，成長率7.62％、2016年676萬人次，成長率2.66％，這二年多來每年皆呈顯著穩定之成長。

其中，自2014年至2016年三年來，港澳旅客自8.2萬人次成長為25.8萬人次，新加坡旅客自3.9萬人次成長至10.4萬人次，馬來西亞旅客自2.7萬人次成長至8.2萬人次，日本旅客自26.3萬人次成長至29.7萬人次，韓國旅客自1.1萬人次成長至3.5萬人次。

(中時)