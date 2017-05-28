傳播妹討3萬坐檯費 撂人砍傷前客人

姜姓傳播妹乘坐友人轎車到賓館赴約。（圖/王揚傑翻攝）

昨（27）日上午，新北市板橋區中山路某賓館住客35歲洪姓男子遭人砍傷，頭部、左腰各1處刀傷，所幸無生命危險，送往亞東醫院手術後已無大礙。涉案、與洪男有債務糾紛的傳播妹28歲姜姓女子及3名同夥，警方已循線查緝到案。

警方查出，洪姓男子與綽號「火龍果」的姜姓女子昨天上午透過通訊軟體相約賓館房間處理債務，姜女夥同23歲邱姓男子及25歲、26歲2名郭姓男子分乘2輛自小客車到場，姜女等人欲強行將洪男帶往他處，但遭到抵抗，雙方發生鬥毆，洪男遭砍傷後，姜女等人隨即駕車逃逸。

被害洪姓男子表示，對方不僅砍殺他，還強盜他手機、現金、金項鍊和名牌包，總值約13萬元。

姜女供稱，洪男積欠她3萬元坐檯費已經2年，期間一直找不到人，昨天上午洪男主動和她聯繫，約在賓館處理債務，她擔心一個人前往不安全，才找友人一同赴約。她先自己進房間時，洪竟要用手銬銬她，似乎意圖不軌，所以她趕緊把房門外的友人叫進來。

邱嫌則供稱，他們只是去幫朋友處理債務，刀械是洪男所有，是他在奪刀時不慎誤傷對方，他們也沒強盜洪的財物。偵訊後，全案以強盜、殺人未遂罪嫌移送偵辦。

(中時)