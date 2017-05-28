昆凌「孕肚正面照」曝光 大到肚臍都凸出來
昆凌年初宣布懷上第二胎，不過按照慣例依舊會「藏肚」，身材向來纖細的她，與沒懷孕時一樣毫無迥異，讓粉絲驚呼「不科學」，未料到今天「正面照」首度亮相，孕肚就像吹氣球般隆起，讓眾人可說都驚呆了。
懷胎6個月的昆凌，在與友人的合照中，只見她身穿白色寬鬆長版T，搭配黑色褲子及外套，不過孕後首次正面照曝光，只見肚子已經藏不住，不僅高高隆起非常明顯，就連肚臍都已經凸起，不過容貌以及四肢都沒胖到，甜美笑容依舊如同少女一般，可說征服所有粉絲的心，此外更附文寫到「各位小周周的叔叔阿姨們準備迎接小周周的到來了」，這也讓粉絲相當期待，紛紛留言「寶貝，已經等你好久了哦，快來快來」。
(中時電子報)
關鍵字：昆凌
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。