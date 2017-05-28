昆凌「孕肚正面照」曝光 大到肚臍都凸出來

昆凌懷胎六月，但身材依舊纖細到不科學。(圖/周杰倫粉絲團官方微博)

昆凌懷胎六月，但身材依舊纖細到不科學。(圖/周杰倫粉絲團官方微博)

昆凌年初宣布懷上第二胎，不過按照慣例依舊會「藏肚」，身材向來纖細的她，與沒懷孕時一樣毫無迥異，讓粉絲驚呼「不科學」，未料到今天「正面照」首度亮相，孕肚就像吹氣球般隆起，讓眾人可說都驚呆了。

懷胎6個月的昆凌，在與友人的合照中，只見她身穿白色寬鬆長版T，搭配黑色褲子及外套，不過孕後首次正面照曝光，只見肚子已經藏不住，不僅高高隆起非常明顯，就連肚臍都已經凸起，不過容貌以及四肢都沒胖到，甜美笑容依舊如同少女一般，可說征服所有粉絲的心，此外更附文寫到「各位小周周的叔叔阿姨們準備迎接小周周的到來了」，這也讓粉絲相當期待，紛紛留言「寶貝，已經等你好久了哦，快來快來」。

(中時電子報)