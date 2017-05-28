落魄蜘蛛人偷竊鋁窗 竊盜失風被逮捕
38歲有毒品、竊盜等前科的吳姓男子，爬上仁武區1棟整修空屋，利用老虎鉗等工具破壞鋁窗、拆下窗框，意圖要偷走變賣現金，被屋主發現後報警逮捕，未料警方要將吳嫌帶上警車，他竟然裝昏迷，最後遭警識破，偵訊後依竊盜罪嫌送法辦。
警方表示，吳嫌設籍於戶政事務所，現居無定所，因缺錢花用竟異想天開，27日下午2點沿著仁武區八德一路一棟空屋外牆攀爬至二樓，利用工具將鋁門窗破壞剪下，但敲敲打打的工具聲引起附近住戶的注意，因而事跡敗露。
住在附近的李姓屋主報警抓賊，合力逮捕吳嫌，李當下質問他，為何要破壞窗戶，吳嫌竟回稱因為缺錢買毒，一派不在乎神情讓李直稱好囂張。
吳嫌被逮捕，員警要將他載回派出所調查時，吳竟然突然昏倒在警車前，全身癱軟在地，但手上卻緊握叼著的一根香菸，捨不得丟棄，被員警識破裝昏迷，2名警員於是合力將他扛上車。
吳嫌於警方製作警詢筆錄時，還不斷哭訴自己血糖過低沒辦法製作筆錄，承辦警員還自掏腰包買東西請吳嫌吃，吳嫌始配合警方製作筆錄，令警員哭笑不得，全案偵訊後，依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。
(中時)
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