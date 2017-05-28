中市推創客教育 富春國小設首間自造中心

富春國小學生發揮創意，以動手做方式提升學習意願，也刺激獨立思考。（盧金足攝）

台中市教育局推動創客教育，富春國小將設自造教育示範中心。（盧金足攝）

台中市府教育局推動讓學生動手做、做中學「創客Maker」教育，獲教育部補助600萬元經費，將於豐原區富春國小打造全市首座「自造教育示範中心」，規畫完善的師資、設備、課程資源，培養孩子包括問題解決、主題創作、程式設計、創新應用、團隊合作、獨立研究等多元能力，提升競爭力。

教育局長彭富源表示，因應107課綱，市府推動多元創客教育，盼透過互動及體驗，讓教育更活潑，也讓孩子從中快樂學習；未來自造教育示範中心成立後，學期間或寒暑假將辦理相關體驗營隊，突破地域及學區限制，期待創客教育在國中、小扎根，培育中市自造人才。

教育局表示，自造教育示範中心的空間規劃，包括3D繪圖及程式設計電腦教室、創新科技教室、雷射雕刻、切割專用教室等；設備配置則規劃3D列印筆、CNC雕刻機、木工車床、多軸飛行器、陶瓷高溫實驗窯等。

師資培訓方面，將舉辦各10場次的種子教師及推廣教師課程；學生課程方面，規劃結合體驗課程、假日課程、寒暑假課程及Maker夢想行動教室課程等，並將透過網路平台媒介多加推廣，盼將自造教育示範中心的效能發揮至最大。

教育局說明，課程規劃以STEAM(Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics)為主軸，將製作電動飛機的飛行特色縱貫課程、製作電動氣墊船的3D繪圖課程、製作輕木手擲機的數位切割課程，還有智能機器人課程、機電整合與運用課程等，培養學生實現自造夢想，並透過VR虛擬實境，提升孩子感受力。

關於策略聯盟方面，自造教育示範中心向上結合「台中市高中職優質領航旗艦計畫」，向下則盼扎根各國中、小校園。目前已結合107科技領域輔導團、大甲國中Maker夢想行動教室服務，並取得台中女中、台中高工、台中家商、清水高中等校全面技術支援，共同推動計畫實行。

富春國小校長李秀櫻表示，富春國小創客教育發展完善，師生曾共同發明科學空氣砲、科學水管空氣槍、電流急急棒、氣功飛機、科學木造乒乓球槍等玩具，孩子們在創客教室體驗「做、用、想」能力，發揮創意，動手做的方式提升了學習意願，也刺激孩子獨立思考。

富春國小四年級學生黃逸城表示，從製作氣功飛機的過程中，他發現每一個小細節都可能影響飛行，好不容易克服所有變因，操控自己製作的飛機時，看著飛機轉換飛行方向很有趣，也很有成就感。

彭富源強調，12年國教實施後，國中、小學習內容應該更多元，市府因此規劃設置Maker夢想行動教室來推動創客教育，也呼應工業4.0人才培育；此外，台中的Maker夢想行動專車也在今年4月啟航，未來加上自造教育示範中心，將讓教育更活潑，帶動創意與產業鏈結發展。

(中時)