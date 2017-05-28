大谷翔平開轟打中車子 車主卻相當高興

大谷翔平連續兩天進行戶外打擊練習，今開轟卻打中場外車子，讓他相當不好意思還脫帽致歉。(圖/截自日本雅虎體育)

日職火腿「二刀流」大谷翔平，今繼續在二軍球場進行戶外打擊練習，又頻頻將球打出全壘打牆外，其中還有一球飛出場外，擊中一旁球迷的車子，讓大鼓翔平隨即脫帽道歉，不過車主卻到相當幸運。

大谷翔平連續兩日在二軍球場進行戶外打擊練習，今練習38球，就有11球開轟，其中還有3支一棒擊到場外，包含一發擊中場邊車子的特大號全壘打，展現驚人怪力。

擊中車子後，大谷翔平相當不好意思，馬上脫帽向對方道歉，不過車主本身就是火腿球迷，當下並沒有生氣，還直呼幸運感到相當開心。

談到目前的打擊狀況，是否與受傷先不同，大谷翔平回應，已經不太記得受傷前的打擊感覺，現階段就是朝好的方向繼續努力下去。

(中時電子報)