NBA》巧克力牛奶！浪花弟決賽秘密武器

克雷湯普生要靠自己最愛的巧克力牛奶，打破前3輪的低迷。(美聯社資料照)

今年季後賽表現算是勇士「4巨頭」當中比較「沉默」的「浪花弟」克雷湯普生，28日訓練過後透露，自己已準備好在總冠軍賽的秘密武器，答案是巧克力牛奶，湯普生笑著表示，「這將非常重要！巧克力牛奶能夠幫我恢復。」

姑且不管湯普生是在開玩笑，還是替牛奶廠商打廣告，當前的勇士確實需要他的火力復甦，畢竟勇士的柯瑞、杜蘭特與卓雷蒙格林3人場上績效，或許會跟騎士的詹姆斯、厄文與洛夫相抵消，讓湯普生在總冠軍賽的角色更形重要。

但在今年季後賽，湯普生表現明顯不如例行賽穩定，只有2場比賽得分破20，更有兩役得分僅個位數，特別是在西區決賽4場比賽當中，他平均只拿11分，還不到他例行賽場均得分的一半，投籃命中率也跌到3成27。

也許湯普生前3輪表現低迷主因，在於柯瑞、杜蘭特與格林表現太過出色，更占據絕大部分的球權或出手機會，可是到了總冠軍賽，勇士必須要有更多球員挺身而出，尤其是湯普生的外線火力必須趕緊回溫才行。

如今湯普生正式宣告自己拿出秘密武器巧克力牛奶，準備應付接下來的總冠軍賽，到底能否真正派上用場？想必很快答案就會出爐了。

(中時電子報)