1萬女子齊跑 國民校花簡廷芮帶頭衝
邁入第5年的美津濃女子路跑Mizuno Lady’s Running，28日清晨鳴槍起跑，國民校花簡廷芮帶頭衝，最強上班族跑者陳瑋琳也參與輕鬆完賽，世大運代表選手曹純玉則在9公里組以32分41秒封后。
美津濃女子路跑分為5公里和9公里組，共計近1萬名女性跑友共襄盛舉，已有4年跑齡的簡廷芮，與萬名女孩一同輕鬆開跑，首次參與Mizuno Lady’s Running專屬女性的賽事，「感受到愛跑的姐妹們的熱情，腳步也跟著輕快了起來。」
最強上班族跑者陳瑋琳以35分23秒輕鬆完賽，「成績並非重點，能夠一同和姐妹們完賽，就很開心了。」世大運代表選手曹純玉以32分41秒，9公里組近8500名跑者中脫穎封后。
Mizuno Lady’s Running邁入第5個年頭，連年報名回流率達4成，今年主辦更設計冠軍加冕造型拍照背板，完賽手鍊特別選擇可自行組裝的串飾手鍊，以美津濃鞋型打造精緻主墜外，更提供每位跑者在報名時挑選一個代表的英文字母墜飾，為今年完賽後的紀念賦予獨特的意義，成為賽事一大亮點。
(中時電子報)
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