美國好市多 你可能不知道的7大高CP商品
美式量販店好市多（Costco）物美價廉，是消費者採購生活用品、生鮮食品的好地方，不過，你知道好市多除了平價商品，還有販售一些鮮為人知，CP值卻特高的產品嗎？《商業內幕》（Business Insider）整理美國好市多7大好市多冷門的划算商品，一起來看看吧！
1.棺材
好市多提供完整殯葬服務，在美國大多數的好市多，也皆會銷售價格平實的棺材。
2.境外度假產品
好市多銷售多種境外度假套餐，包括多明尼加、夏威夷、斐濟，甚至是南非的野生動物園。一般狀況下，好市多販售的套餐產品已加上機票及住宿的費用。
3.鑽石婚戒
好市多有販售各種鑽戒，價格從779.99美元（約新台幣2萬3千元）至19999.99美元（新台幣60萬元）不等。
4.日本和牛
除了普通牛肉外，好市多還販售日本高級和牛。
5.車
好市多賣車已不是新聞，但仍有不少人不曉得這項產品。好市多幫助消費者以合理價格購得愛車，用一口價省去在傳統車行討價還價的麻煩，成功締造佳績，2015年銷出46萬5千台銷量，同比增長16.8%。
6.主題樂園門票
好市多販售各種美國主題樂園門票，包括迪士尼、環球影城、迪士尼度假套票等。
7.披薩
大家都知道好市多有賣披薩，但很少人意識到零售商在披薩領域的強大威力。報導指出，好市多目前已成為美國排名第14的披薩銷售商，規模比加州披薩廚房還大。
(中時電子報)
文章來源：Business Insider
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