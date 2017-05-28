美國好市多 你可能不知道的7大高CP商品

《商業內幕》盤點好市多7大冷門卻高CP的商品。(圖/SHUUTERSTOCK提供)

美式量販店好市多（Costco）物美價廉，是消費者採購生活用品、生鮮食品的好地方，不過，你知道好市多除了平價商品，還有販售一些鮮為人知，CP值卻特高的產品嗎？《商業內幕》（Business Insider）整理美國好市多7大好市多冷門的划算商品，一起來看看吧！

1.棺材

好市多提供完整殯葬服務，在美國大多數的好市多，也皆會銷售價格平實的棺材。

2.境外度假產品

好市多銷售多種境外度假套餐，包括多明尼加、夏威夷、斐濟，甚至是南非的野生動物園。一般狀況下，好市多販售的套餐產品已加上機票及住宿的費用。

3.鑽石婚戒

好市多有販售各種鑽戒，價格從779.99美元（約新台幣2萬3千元）至19999.99美元（新台幣60萬元）不等。

4.日本和牛

除了普通牛肉外，好市多還販售日本高級和牛。

5.車

好市多賣車已不是新聞，但仍有不少人不曉得這項產品。好市多幫助消費者以合理價格購得愛車，用一口價省去在傳統車行討價還價的麻煩，成功締造佳績，2015年銷出46萬5千台銷量，同比增長16.8%。

6.主題樂園門票

好市多販售各種美國主題樂園門票，包括迪士尼、環球影城、迪士尼度假套票等。

7.披薩

大家都知道好市多有賣披薩，但很少人意識到零售商在披薩領域的強大威力。報導指出，好市多目前已成為美國排名第14的披薩銷售商，規模比加州披薩廚房還大。

(中時電子報)