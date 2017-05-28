辦音樂會卻架層層拒馬 羅智強：蔡這麼怕人民就別出門

過去為防抗議團體有衝突行為，總會架設拒馬。圖為今年三月台北發起軍公教遊行，總統官邸前架設的多層拒馬。(中央社)

「2017總統府音樂會」今日下午在屏東舉行，不過警方為了安全考量而在演藝廳周圍架起的拒馬卻引發各界質疑，對此，總統府前副秘書長羅智強就表示，蔡英文真的這麼害怕人民，就不要出門辦音樂會。

對於在總統府音樂會場外所架設的層層拒馬，羅智強感到無言，表示一個「最會溝通的政府」，卻要用「最多的拒馬保護」，從北到南，鋪天蓋地，他說在台北，立法院外的拒馬多到連天橋都塞進拒馬，滿滿刀片鋒利到連外國人都説離譜和恐怖。

羅智強說，現在連在屏東辦個音樂會，都要出動拒馬保護，難道蔡英文是想辦「全世界最驚悚」的音樂會嗎?他要蔡英文真的這麼害怕人民，就不要出門辦音樂會!

(中時電子報)