辦音樂會卻架層層拒馬 羅智強：蔡這麼怕人民就別出門
「2017總統府音樂會」今日下午在屏東舉行，不過警方為了安全考量而在演藝廳周圍架起的拒馬卻引發各界質疑，對此，總統府前副秘書長羅智強就表示，蔡英文真的這麼害怕人民，就不要出門辦音樂會。
對於在總統府音樂會場外所架設的層層拒馬，羅智強感到無言，表示一個「最會溝通的政府」，卻要用「最多的拒馬保護」，從北到南，鋪天蓋地，他說在台北，立法院外的拒馬多到連天橋都塞進拒馬，滿滿刀片鋒利到連外國人都説離譜和恐怖。
羅智強說，現在連在屏東辦個音樂會，都要出動拒馬保護，難道蔡英文是想辦「全世界最驚悚」的音樂會嗎?他要蔡英文真的這麼害怕人民，就不要出門辦音樂會!
(中時電子報)
文章來源：羅智強
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