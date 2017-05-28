亞都麗緻首推顛覆法菜 大玩創意挑戰味蕾

黑萊姆丸子襯海膽除選用小農市集所發掘的黑萊姆，獨特酸香澆上海膽濃湯，衝擊感十足。（圖片提供：亞都麗緻大飯店）

鴨肝多拿滋外表雖是甜點，卻融入濃郁鴨肝，口感撞擊十分特別。（圖片提供：亞都麗緻大飯店）

竹笋奧利奧巧妙滋味只能親自體驗才懂箇中趣味。（照片提供：亞都麗緻大飯店）

台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930」以道地法式料理獨領風騷，受到不少老饕推崇喜愛。今夏針對年輕世代，推出全新菜單「翻轉世界Twisted」，主軸在於顛覆味蕾對於食材味道的刻板印象，也在傳統法式料理的基礎上重新詮釋，大玩創意，令人耳目一新。

此次新菜單由法籍主廚克萊門‧培睿霖(Clement Pellerin)精心設計12道料理，道道都在挑戰饕客五感極限。如鴨肝多拿滋就是將鴨肝加入甜甜圈，並用青蘋果醬汁重現糖霜，創意巧思，平衡了鴨肝的濃郁氣味；而湯圓多半作為甜品食用，但主廚也嘗試翻玩，將少見的黑萊姆製成湯圓，再澆淋上海膽濃湯，不僅視覺撞擊，連帶口感也使人驚奇。

這次新菜單鎖定年輕族群，業者特別強調，「由於30歲以下的千禧族群是真正誕生於網路的世代，他們追求珍貴稀有的獨特體驗，並對新奇的事物興致勃勃，故推出重新詮釋法國料理風貌的全新菜單，期望提升新生代客層前來用餐之意願與機會。」

針對新菜單上市，亞都麗緻也祭出優惠活動，6月1日～6月30日至「巴黎廳1930」用餐，結帳時出示社群網站打卡，並上傳至少一張菜色照片與標記，即可享以2,800元優惠價格，體驗「翻轉世界Twisted」套餐(原價3,300元)，惟須於訂位時，提前告知欲使用優惠。相關資訊可電洽「巴黎廳1930」02-2597-1234詢問。

(中時)