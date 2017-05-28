「今日南非明日台灣」 挺同澄清反同婚謠言

同婚釋憲結果出爐，近日臉書、Line群組瘋傳「長輩文」，指稱台灣即將步上南非愛滋人口激增的後塵、或與法國同將引發大規模抗爭等文章，掀起不少爭論。挺同婚團體今天舉證闢謠，強調南非愛滋人口成長趨緩、法國對於同婚支持比率也逐年提升，籲外界勿相信沒有根據的謠言，造成不必要恐慌。

端午連假開始，社群中廣為流傳「今日南非、明日台灣」文章，指南非為非洲第一個允許同婚的國家，卻有超過680萬人感染愛滋，相當於北北基總人口，且人數仍持續增加，憂心愛滋風暴將席捲全台，成性解放浪潮下的悲歌。

對此，婚姻平權大平台等多個挺同婚團體持續闢謠、釋疑。平台發言人鄧筑媛指出，事實上南非愛滋人口並未大量增加，根據聯合國2014年統計，南非每年新增感染者人數仍逐漸下降，證明婚姻平權不會惡化愛滋疫情。

知名部落客「子瑜在非洲」今天也現身說法，批評似是而非的訊息無助於社會理性溝通，藉由聳動數字激發恐懼，非但無法解決問題，更鼓吹仇恨與歧視，聽信謠言的台灣人，恐比遠在非洲的南非人更落伍、無知。

至於有新聞指稱，法國於2013年通過同婚後，至去年底仍有20萬人走上街頭，要求廢止同婚，台灣即將步上後塵。鄧筑媛表示，法國社會支持率自2012年逐年提升，今年支持婚姻平權的馬克宏當選總統，更可見法國民意。

此外，也有不少群組文章根據行政機關意見，認為修民法太麻煩、同婚應立專法，鄧筑媛表示，修民法不至於修數千條文，且避免掛一漏萬，同婚讓同性伴侶成為配偶，與異性婚姻相同，依照配偶身分取得各項權利。

針對外界質疑通姦罪不適用同性，她也說，現行法規並未分男女，而是「與配偶以外他人」，但「姦」長期認定為男女性器結合，2014年已有判例認為口交亦屬通姦，異性或同性在民法上均能訴請離婚並請求損害賠償。

鄧筑媛也澄清，民法規定「不能人道」可以撤銷婚姻，是指無法有性行為，而非不能生育，法院也有判例，若為不孕，不得依此規定撤銷婚姻。她可以理解反方的仇恨與歧視不斷升高，也會持續溝通並積極推動加速修法。

(中時)