MLB》大都會苦等主炮歸 塞炮復健卻倒退嚕
大都會「塞炮」塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)日前拉傷左大腿筋，進到傷兵名單，至今都還無法回到陣中，但已投身復健賽，似乎戰績不佳的大都會看到一絲曙光，沒想到，他前天在高階1A比賽時，卻在跑壘時傷到右腳，大都會28日宣布，他是右大腿四頭肌痠痛，如今歸隊期恐怕又得延後。
塞炮是在上月27日對勇士一役，擊出安打衝向二壘途中拉傷左腿，緊急退場，隔天就進到傷兵名單。經一陣子休養後，他原被預期最近就有望回歸，沒想到前天在高階1A出賽，他比到5下跑壘時，右腿就出現問題，7下被換下場休息，隨後就傳傷情。大都會表示，他至少到美國時間下周二前，都不能參與打擊練習。
大都會在28日延長10局5比4輸給海盜後，以20勝27敗暫居國聯東區第3，但現在塞炮又出狀況，無疑讓他們晉級季後賽之路，顯得更為險阻。總教練柯林斯(Terry Collins)坦言，今晚的結果確實讓人感到沮喪，「我們感覺他揮起棒來都很好...塞炮今天得重新看他得怎麼做，這讓他感到很挫折。」
「我會讓球員們像個球隊，解釋現況以及我們該怎麼做。」塞炮歸隊延後，柯林斯只能坦然接受，他也明白塞炮回歸，會想每場比賽都上場，這也是他們的期許，但現在也只能耐心等待，「我們禁不起再一個月沒有他在陣，所以會讓他休息一段時間。」據《紐約郵報》報導，球團盼塞炮在球隊回主場時，也就是對釀酒人及海盜系列賽歸隊。
(中時電子報)
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