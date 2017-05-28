蔣欣木屋脫衣激吻林志穎 14年前片段網瘋傳

網瘋傳蔣欣與「不老男神」林志穎的大尺度激吻片段。（圖／取材自蔣欣、林志穎微博）

大陸女星蔣欣以宮廷劇《後宮甄嬛傳》中飾演心狠手辣「華妃」備受矚目，近期再以連續劇《歡樂頌》「樊勝美」一角延續高人氣，其實蔣欣8歲就以童星身分出道，演過許多戲劇的她，以2003年的古裝劇《天龍八部》成為代表作品，網友也翻出她在戲中與「不老男神」林志穎有大尺度激吻演出，讓人看了臉紅心跳。

微博近日瘋傳一段蔣欣與林志穎激吻的畫面，片段源自2003年的古裝劇《天龍八部》，林志穎在戲中飾演男主角「段譽」，蔣欣則飾演嬌弱的「木婉清」，兩人在戲中被關進木屋，並上演了激吻戲，14年前的蔣欣模樣青澀，而林志穎則是與現在相比完全沒變化，「不老男神」果真凍齡。

蔣欣與林志穎激吻的畫面。（圖／取材自微博）

據悉，這就是蔣欣的螢幕初吻，同時並以《天龍八部》成為她的代表作品，蔣欣還躋身「80後小花旦」的行列，接著在2011年演出《後宮甄嬛傳》，再度博得人氣和肯定。

(中時電子報)