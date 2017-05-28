連假好天氣 國道部分路段現塞車潮

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竹北交流道南下匝道口出現車輛停等，國道一號南下湖口至新竹系統上午也出現車多狀況。（莊旻靜攝）

六福村主題樂園上午排隊人潮眾多，湧入逾4000遊客。（六福村提供）

端午節連續假期進入第2天，28日上午陽光普照，國道部分路段出現塞車潮。國道一號湖口至新竹系統交流道南下路段偶爾出現走走停停狀況，六福村主題遊樂園上午湧入4000遊客，園方估計有望突破8000人。

(中時)