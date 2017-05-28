休園前最後一天 竹市動物園颳柯P旋風

台北市長柯文哲趕在新竹市立動物園休園前最後一天，重回園區巡禮。（徐養齡攝）

台北市長柯文哲（前右）28日趕在新竹市立動物園休園前最後一天，與市長林智堅（前左）一起走進園區巡禮。（徐養齡攝）

柯文哲（左四）與新竹市長林智堅（左五），期待新竹公園再生計畫完成後的全新風貌。（徐養齡攝）

台北市長柯文哲（右三）與新竹市長林智堅（右四），28日趕在新竹市立動物園休園前，在大象門前合照留念。（徐養齡攝）

新竹市立動物園28日畫下短暫休止符，即起休園整頓1年。新竹出身的台北市長柯文哲久未造訪，聽說要休園，忍不住請新竹市長林智堅當嚮導，踏進動物園巡禮一圈，引起園區遊客一陣騷動。

林智堅感性表示，動物園充滿著他從小到大的成長回憶，他第一次寫生、遠足就是來動物園，成年後帶外甥、自己的孩子來玩，隨著動物園逐漸年老凋零，他一心想讓動物園改頭換面，成為他參選市長的主要動機之一。

柯P說，他已經記不得上次來動物園是多久之前，儘管園區已超過80年歷史，但昔日景物大致依舊，相信整頓後會更好，台北市會給予技術上的協助，明年蓋好之後，他還要再來走走。

林智堅表示，市府將打造動物園成為更適合動物生活的類棲地，塑造為適合親子的生命教育場所，預計1年後，將以「未來動物園」的嶄新樣貌與民眾見面。

(中時)