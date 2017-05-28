休園前最後一天 竹市動物園颳柯P旋風
新竹市立動物園28日畫下短暫休止符，即起休園整頓1年。新竹出身的台北市長柯文哲久未造訪，聽說要休園，忍不住請新竹市長林智堅當嚮導，踏進動物園巡禮一圈，引起園區遊客一陣騷動。
林智堅感性表示，動物園充滿著他從小到大的成長回憶，他第一次寫生、遠足就是來動物園，成年後帶外甥、自己的孩子來玩，隨著動物園逐漸年老凋零，他一心想讓動物園改頭換面，成為他參選市長的主要動機之一。
柯P說，他已經記不得上次來動物園是多久之前，儘管園區已超過80年歷史，但昔日景物大致依舊，相信整頓後會更好，台北市會給予技術上的協助，明年蓋好之後，他還要再來走走。
林智堅表示，市府將打造動物園成為更適合動物生活的類棲地，塑造為適合親子的生命教育場所，預計1年後，將以「未來動物園」的嶄新樣貌與民眾見面。
(中時)
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