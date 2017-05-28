世大運跨縣市場館合作 柯P摸籃框喊讚

台北市長柯文哲（左）28日赴新竹市，與市長林智堅（右）會勘世大運籃球場館。（徐養齡攝）

柯文哲（前右）28日赴新竹市，與市長林智堅（前左）會勘世大運籃球場館。（徐養齡攝）

即將於8月登場的台北世大運，新竹市也提供跨縣市場館合作。台北市長柯文哲與新竹市長林智堅28日會勘竹市體育館，實地感受與FIBA（國際籃球聯會）相同規格的賽場地板及球架，盼讓各國選手都能在最舒適、安全的場館競賽。

新竹市立體育館在兩市合作下，成為世大運籃球賽事指定場館，獲3075萬元經費全面升級，翻修球場地板、排水系統，設置無障礙電梯，檢修全館空調和線路設備，引進國外訂製的籃球設施，打造符合國際標準的高規格場地。

柯文哲今與林智堅、世大運執行長蘇麗瓊、市府教育處長謝傳崇等專程前往市立體育館會勘，在場內各樓層逐一巡禮，甚至連球員淋浴間等細節都親自勘查，最後摸摸籃球框，對整體成果感到滿意。

林智堅表示，為提升施工品質，市府工程皆採「評分及格最低標」，將有不良紀錄的廠商排除，依廠商投標標的各種項目進行綜合評選，擇定最佳決標對象，排除廠商低價搶標，以免劣幣逐良幣，影響工程品質。

(中時)