黃小琥離婚骨肉分離14年 女兒怨：瞎了眼嫁這人？
「滅絕師太」黃小琥出道35年，因為唱紅《沒那麼簡單》，讓她演藝事業再攀顛峰，也首次在小巨蛋舉辦個人售票演唱會，更特別選唱歌曲獻給女兒和德籍男友，不過慶功宴時談到因為與前夫離婚，跟女兒一度骨肉分離長達14年，事後女兒更直言「瞎了眼嫁給這種人」？
黃小琥坦言當初離婚時，因為沒有跟前夫達成共識，導致看小孩很困難，加上小孩子年幼不懂事，就算打電話給她也不知如何反應，直到十幾年後小孩長大，才意識到父母為何分離，雖然女兒高中時接回身邊同住，不過仍有一段時間處於磨合階段，但一晃眼女兒也已經30歲，已經有了自己的生活、所愛的人，不過對於女兒的牽掛和糾結，只能在演唱會藉由歌聲傳遞，畢竟她已長大成人，就算又想管也不能管太緊，不過女兒長大後也了解她的心思，明白父母為何當初離異，甚至會直接跟她說「你當初是瞎了眼才會嫁給他」。
至於與女兒的相處模式，黃小琥表示兩人都是靠眼神交流，那些女兒會跟媽媽撒嬌的畫面，全都不適合套用在兩人身上，至於談到教導小孩的方式，黃小琥表示一切都要從旁指導，「雖然想要保護，卻又不能過度保護，知道小孩摔跤才能成長，你要教小孩如何去釣魚，而不是每天釣魚給她吃」。
(中時電子報)
關鍵字：黃小琥
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