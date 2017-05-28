大鹿林道13公里處土石崩落 前往觀霧走替代道路
通往雪霸國家公園觀霧遊憩區的大鹿林道13公里處，28日清晨傳出大面積土石崩落狀況，造成雙向交通中斷。相關單位已前往排除，上山及下山遊客、居民只能暫時改走民生替代道路通行。
正值端午節連續假期，觀霧地區不僅有遊憩區、山椒魚生態中心，亦有多條步道，也是攀登大壩尖山主要道路。然而因連日大雨，大鹿林道13公里處發生土石崩落，長度將近20公尺，雙向道路中斷。
保七總隊第五大隊說，目前下山遊客只能暫時改道民生替代道路，從15公里處雲山附近下切產業道路，過上坪溪後接民生替代道路到清泉下山。由於民生替代道路路幅較窄，因下雨也有落石坍方狀況，呼籲民眾小心。
警方指出，由於觀霧山區連日大雨，沿線均有落石，大鹿林道0.7公里處崩塌路段有大面積落石，邊坡上仍不時有零星落石掉落。而大鹿林道東線到馬達拉溪登山口，全程約19公里，且為登山步道，未開放遊客車輛進出，山友欲前往大壩尖山，仍須由觀霧步行19公里前往登山口。
(中時)
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