異國端午節 新竹縣200越南新住民齊包粽

近200名新住民28日齊聚一堂，度過充滿越南味的端午節。（莊旻靜攝）

由新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會舉辦的異國端午節，端出越南料理，招待來自不同地區的新住民姊及孩童。（莊旻靜攝）

越南也有端午節和粽子，形狀有四方和長形，與台灣粽子各有巧妙。（莊旻靜攝）

由新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會舉辦的異國端午節，還有包春捲比賽，讓參賽者在賽後能大快朵頤。（莊旻靜攝）

體驗異國端午節！新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會28日邀集近兩百位越南姊妹、孩童包粽，越南粽子與臺灣不同，四四方方、圓潤長形，各有巧妙。此外，還有越南春捲比賽、龍舟、斗笠彩繪等，讓離鄉背井的新住民姊妹，一同度過充滿家鄉味的端午節。

新竹縣新住民文化民俗技藝推展協會理事長范美蓉說，越南端午節象徵節氣轉換，主要活動有釀酒、包粽等，釀酒具有殺蟲的目的，粽子則是外出旅行的重要糧食，儘管節慶相同，但文化意義與臺灣端午節略有差異。

除此之外，范美蓉說，越南地形狹長，粽子也分為北部、南部粽，北部粽四四方方象徵天地，南部粽長型又圓潤，則有圓滿、長久之意。越南粽餡料為糯米、三層肉、綠豆等，范美蓉表示，北部粽以鹹為主，南部粽則甜、鹹皆有。

文化局長張宜真、社會處長田昭容、移民署新竹縣服務站主任毛兆莉、新竹縣社造中心執行長曾綉雅等人均出席同樂，不少越南新住民穿上越南傳統服飾，擔任現場最佳模特兒，氣氛和樂。

范美蓉說，較年輕的姊妹不會包粽，當天還有年長者示範，讓孩童也跟著做，在臺傳承越南文化。曾綉雅表示，新住民姊妹自行提計畫、專案，促成此次佳節活動，未來也將持續鼓勵新住民參與社區營造，期望在公共議題上為自己發聲。

(中時)