單親媽酒駕被逮 警當保母顧2子

桃園市一位單親媽媽酒駕被移送法辦，員警協助照顧兩名孩童。（葉臻翻攝）

桃園市41歲于姓單親媽媽，今天凌晨5點多開車帶著4歲和6歲的兒子出門，去菜園採收青菜補貼家用，因為怕開到睡著，為了提神喝了保力達飲料。

于女開車行經八德區介壽路一段與建國路口時，因為車身左右搖晃，被八德分局大安派出所警員姜明志、呂建坤攔查。由於于女全身散發濃濃酒味，且酒測值高達0.74，警方雖同情于女處境，但仍將她依公共危險罪嫌移送法辦。

警員陳子捷、郭慶宇在于女被移送桃園地方法院檢查署期間，協助照顧兩名孩童直至于女從地檢交保出來，並囑咐于女別再危險駕駛。

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(中時)