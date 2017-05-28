新竹公園木椅下驚見蜂窩 消防隊急拆除
新竹市水源街1處公園，近來被民眾發現木椅下出現超大蜂窩，不時還有蜂群飛出。唯恐蜜蜂誤傷民眾，武功里長陳海鋒獲報後通知消防局處理，順利將蜂窩摘除。
據了解，由於木椅與蜂窩顏色相近，且蜂窩藏在木椅下方，若不注意根本難以察覺，發現的民眾是查覺到有蜜蜂在周邊飛舞，仔細一看才發現椅子底下有玄機。
消防人員研判，蜂種可能是大黃蜂，若被叮到會令人疼痛難忍，甚至產生過敏情況。儘管捕蜂抓蛇等非消防人員主要業務，但基於維護民眾安全，消防隊員在不影響勤務的前提下執行摘竹工作，幸好發現得早，蜂群沒有造成民眾受傷。
(中時)
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