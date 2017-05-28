蕭淑慎買漢堡巧遇記者 嚇到逃跑怪男友笨
蕭淑慎與小15歲的男友梁軒安經常在臉書放閃曬恩愛，28日下午小兩口曬恩愛不小心曬到記者眼前來！
28日下午，兩人出現在西門町茉莉漢堡店前，正巧媒體記者在店內剛訪完《終極三國》演員，戴著粗框眼鏡、一臉素顏休閒裝扮的蕭淑慎在店外滑手機等候，梁軒安入店內準備買東西，卻驚覺一屋子記者，嚇得他衝出店外拉著她離開，還幫她拉起帽T帽子，蕭淑慎一度用雙手遮臉。
蕭淑慎後來在臉書表：「姐只是想吃茉莉漢堡，幹嘛這樣把姐嚇得逃跑。然後等了半天還是沒吃到，姐餓死了，餓得我一直罵笨軒安，沒看到攝影機不表示沒記者了，通常都是攝影走了還會有文字記者在那裡的。」
後來她自己又替男友講話「也不能怪笨軒安，他也沒有經驗」。但她也自問：「只是姐幹嘛要逃跑？」「可能笨軒安胖了我不敢讓他們拍到吧！」
蕭淑慎說，她知道漢堡店被包場到2點，但還是被嚇跑了，她告訴記者「別再嚇我了，我現在是善良老百姓，了不起是個熱血歐巴桑！」
(中時)
關鍵字：蕭淑慎
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