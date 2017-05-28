氣喘發作怎麼辦？ 男奔消防隊求救保命

警消檢視張男情形後，立即為他戴上氧氣面罩。（陳心瑜翻攝）

警消在張男求救後的10分鐘內將他送抵醫院治療。（陳心瑜翻攝）

新北市三重區32歲張姓男子，27日晚間7時33分許跑到住家附近的慈福消防分隊，向值班台表示「我氣喘發作！」警消檢視張男情形後，為他戴上氧氣面罩並給他支氣管擴張劑，將他抬上救護車送醫。張男因警消立即救護，送醫後已無大礙，事後也連向警消道謝，警消則謙虛表示救人是職責。

警消表示，昨天晚上張男徒步到分隊求救，稱氣喘發作，一時不知該怎麼辦，只好跑到住家附近的消防分隊求助，警消也立即給予相關救護。

(中時)