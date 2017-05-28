JLPGA》殘念！蔡佩穎日巡首冠擦身過獲第4

蔡佩穎無緣日巡首冠，獲得單獨第4。(圖：取材蔡佩穎臉書)

蔡佩穎以並列領先進入度假村信託高球賽今（28日）最後1輪決賽，雖第15、16洞抓下2隻小鳥，但這輪僅以平標準桿72桿交卡，最終以2桿之差的總桿209桿（-7）獲得單獨第4，與日巡首冠擦身而過。

首度以領先者進入決賽輪爭冠的蔡佩穎，今一開打就沒有前兩輪順手，第3洞吞下柏忌，打到第7洞才射下當天第1隻小鳥，前9洞打出平標準桿36桿，已讓出領先地位。

後9洞再於前兩天都打Par的5桿洞第10洞，吞下雙柏忌，這記三天來第1個雙柏忌，讓她落後差距擴大，隨後在第11洞抓鳥，第12洞吞柏忌，打到第14洞當天成績還+2，落後4桿，儘管第15、16洞連抓2隻，這輪打出72桿，仍無緣奪冠，僅反彈至單獨第4作收。

她去年在明治盃高球賽獲得並列第4，今平了日巡生涯最佳成績，但首度單獨位居第4。

另1位台灣女將劉依貞決賽輪失常打出78桿，以221桿下滑至並列第55。

今3輪正規賽結束，2位韓國女將全美貞、姜秀洐與日本地主好手藤田，同以207桿並列第1，最終由藤田在延長賽勝出，拿下本季第1勝。

(中時電子報)