坎城紅毯停5分鐘 《肉蒲團》豔星微博自爽
今年坎城影展適逢70周年，不少女星都在場上一較高下，但有美翻坎城的，同樣也有令人傻眼的，甚至有傳只要付錢都能登上坎城紅毯。而過去以演出《3D肉蒲團之極樂寶鑑》走紅的女星藍燕，今年就以「俠女」之姿登上紅毯，她工作室更在微博炫耀「官方給予高度認可。」
藍燕今年在坎城紅毯的表現，網友評價兩極，全因她以一身俠女造型之姿登上紅毯，酷帥模樣又帶點個性的打扮被說有些奇型怪特，但藍燕工作室相當引以為傲，在網上寫下「以一身時尚古裝『女俠』的中西風造型亮相坎城電影節開幕式紅毯，抹殺全場兩邊海外媒體的菲林（指底片），還以全程5分鐘時長未受保安阻攔走完紅毯，驚艷的女俠造型也贏得了坎城電影節開幕式組委會官方大屏幕的3次正面特寫和5次中景跟拍，官方給予高度認可。」
高調炫耀藍燕在坎城的成果，但網友對於此說法也保留質疑態度。由於先前有傳只要付19000歐元就能登上坎城紅毯，因此難免會懷疑有些藝人是「買票入場」，但遭坎城官方否認。
(中時電子報)
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