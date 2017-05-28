海洋垃圾不斷襲來 台灣淪為「垃圾之島」

台灣有著豐富的海洋資源，每年吸引了不少觀光客遊玩，近年來卻受到中國大陸等地漂至的海洋垃圾不斷侵擾，台灣淪為「垃圾之島」。（圖/綠色和平提供）

台灣海岸風光明媚，金門、連江、澎湖等離島也以有著豐富的海洋資源，每年吸引了不少觀光客前來遊玩，不過，近年來卻受到中國大陸等地漂至的海洋垃圾不斷侵擾，連馬祖南竿島著名的「藍眼淚」美景也慘變為「藍垃圾」，台灣淪為「垃圾之島」。

據《東網》報導，金門、連江、澎湖等離島的縣政府統計，每年從大陸等地漂來的垃圾量高達1800噸。荒野保護協會表示，從2008年起帶領志工於全台淨灘並進行檢測分析海洋廢棄物，2016年已獲得240筆淨灘數據。據荒野保護協會分析，台灣全島海岸線被180萬噸的海洋垃圾覆蓋，平均每公尺分布0.7公斤。荒野保護協會說道，分析2016年各地民眾上傳的海洋垃圾數據後，以塑膠為主（佔整體90.3%），飲食包裝與漁業行為為主，較特殊的是寶特瓶成為今年榜首，其中近1/3在澎湖縣內拾獲。主因是紀錄到大量的東南亞與中國大陸洋流海漂之廢棄寶特瓶，佔整體數量之46.4%遠高於台灣本島海岸寶特瓶之比例。

今年4月上線的環保署海岸淨灘認養系統，全台登錄的淨灘垃圾量有43噸，所清理的海洋垃圾只不過是冰山一角。中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修指出，台灣九成的海岸無人，也很少有人到場清理。有學者指出，台灣和離島受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，被迫成為東亞與南亞海洋垃圾的攔截網，加上台灣本身所產生的海洋垃圾，讓我們的家園成了「垃圾島」，並同時影響到了其他國家、地區的海岸生態。

(中時電子報)