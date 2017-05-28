基隆》通靈大叔誆少女 假驅邪真性侵
近期電視劇《通靈少女》受到觀眾喜愛，不少人對宗教之說產生興趣。基隆有位男子「小葉」，在網路上認識少女「白白」後，誆稱自己是通靈大叔有通靈體質，稱少女卡陰需驅邪，之後把她帶回家中性侵，少女不甘受辱報案，警方訊後將小葉移送法辦。
警方透露，小葉平日無所事事，工作也有一搭沒一搭，幾個月前他在網路上認識同住基隆的白白，後來兩人相約在市區見面。聊到火紅的電視劇《通靈少女》時，小葉透露自己有靈異體質，從小帶天命可以看到鬼魂，是個通靈大叔，但怕別人聽到會嚇到，要求白白幫他保密，讓白白對此深信不移。
幾周前兩人再度相約見面，小葉對白白表示她似乎卡到陰，身上有「髒髒的東西」纏著她，必須做法才能驅邪解煞；而那段時間恰好少女身體狀況不佳、精神也不太好，以為自己真的卡到陰，於是聽從小葉的要求，隨小葉返回住處進行做法。
到了住處後，小葉要求白白必須脫下衣褲才能淨身施法，白白脫得只剩內衣褲後，小葉竟衝上前撫摸少女身體，直說「從做愛中我的陽氣可以幫妳驅邪！」白白當下雖然不斷拒絕，但最後仍遭小葉性侵得逞。
白白事後不甘受辱，在家人的陪伴下前往基隆市警二分局報案，小葉遭警方傳喚後，仍堅稱自己可以通靈，並能看見鬼魂，但與白白發生性關係則是屬於情侶般的「你情我願」，甚至還辯稱是少女自己脫衣勾引，讓他忍不住慾火才與對方發生關係。訊後依與未成年性交罪、犯妨害性自主罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
(中時)
關鍵字：基隆
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