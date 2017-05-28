總統府音樂會移師屏東 反年改團體與警爆衝突

抗議群眾下午3點不滿宣傳車鑰匙被拔走，與警方爆發肢體衝突。（圖/謝佳潾）

現場氣氛火爆，警方如臨大敵。（圖/謝佳潾）

抗議群眾下午3點不滿宣傳車鑰匙被拔走，與警方爆發肢體衝突。（圖/謝佳潾）

警方不斷與抗議團體代表溝通。（圖/謝佳潾）

3名代表先在廣場上宣讀抗議訴求，隨即準備進入會場遞交陳情書。（圖/謝佳潾）

抗議代表宣讀的抗議訴求。（圖/謝佳潾）

今年總統府音樂會首度移師蔡英文故鄉屏東，「最南方思想起」28日下午3點於屏東演藝廳登場，蔡總統與友邦使節、駐台代表一同蒞臨欣賞，但中午過後，反年金改革團體即在附近集結，因不滿隊伍被攔下、警方拔走宣傳車鑰匙、以及意圖進入場內遞交陳情書，半小時內與警方爆發三波推擠衝突。

稍早，遊行隊伍行進時，警方將後方群眾攔下，大家不滿只有前方群眾能向前，也一度與員警推擠，幸好即時被其他遊行群眾及警方制止。

下午3點左右，反年金改革隊伍在遊街時，宣傳車突然停下，車上的人員下車指著1名員警說：「他拔走我們的鑰匙！」引發群眾憤怒，一擁而上朝員警推擠，雙方再度爆發肢體衝突，約2、3分鐘後，警方見狀況不對，趕緊將車鑰匙還給宣傳車駕駛，群眾才恢復平靜，遊行隊伍繼續向前，在場邊緩步繞行。

不料，10多分鐘後，群眾要求將陳情書遞交給蔡英文總統，第三度與警方推擠衝突，雙方僵持約5分鐘，警方最後同意讓抗議團體派3名代表進入會場，群眾才又暫時恢復冷靜；抗議代表進入會場前，還特別先在廣場上宣讀訴求，諷刺蔡英文是「繼秦始皇、隋煬帝後第三個最大的暴君」。

因應抗議活動，警方如臨大敵，在會場邊架設拒馬，並派出800多名警力維安，抗議群眾在民生路上遊行時，警方也在旁拿盾牌戒備，並不斷呼籲民眾理性表達訴求。

(中時)