總統府音樂會移師屏東 反年改團體與警爆衝突
今年總統府音樂會首度移師蔡英文故鄉屏東，「最南方思想起」28日下午3點於屏東演藝廳登場，蔡總統與友邦使節、駐台代表一同蒞臨欣賞，但中午過後，反年金改革團體即在附近集結，因不滿隊伍被攔下、警方拔走宣傳車鑰匙、以及意圖進入場內遞交陳情書，半小時內與警方爆發三波推擠衝突。
稍早，遊行隊伍行進時，警方將後方群眾攔下，大家不滿只有前方群眾能向前，也一度與員警推擠，幸好即時被其他遊行群眾及警方制止。
下午3點左右，反年金改革隊伍在遊街時，宣傳車突然停下，車上的人員下車指著1名員警說：「他拔走我們的鑰匙！」引發群眾憤怒，一擁而上朝員警推擠，雙方再度爆發肢體衝突，約2、3分鐘後，警方見狀況不對，趕緊將車鑰匙還給宣傳車駕駛，群眾才恢復平靜，遊行隊伍繼續向前，在場邊緩步繞行。
不料，10多分鐘後，群眾要求將陳情書遞交給蔡英文總統，第三度與警方推擠衝突，雙方僵持約5分鐘，警方最後同意讓抗議團體派3名代表進入會場，群眾才又暫時恢復冷靜；抗議代表進入會場前，還特別先在廣場上宣讀訴求，諷刺蔡英文是「繼秦始皇、隋煬帝後第三個最大的暴君」。
因應抗議活動，警方如臨大敵，在會場邊架設拒馬，並派出800多名警力維安，抗議群眾在民生路上遊行時，警方也在旁拿盾牌戒備，並不斷呼籲民眾理性表達訴求。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。