苗栗鎮安宮龍舟盪槳池夯 吸引隊伍跨縣市練習

鎮安宮旁的龍舟陸上訓練池免費提供參賽隊伍訓練划龍舟，池邊每天都有隊伍練習。（黎薇攝）

端午節龍舟競賽逼近，苗栗縣竹南鎮大眾金頂鎮安宮開放廟旁划龍舟模擬訓練池，免費提供龍舟參賽隊伍預約練習，不僅縣內龍舟參賽隊伍來練習，更吸引鄰近新竹縣市隊伍「移地訓練」，近一個月來訓練划槳的隊伍從早練到深夜，模擬水池旁熱鬧滾滾。

雙手握槳，隨著鼓聲擺動身體和手臂，參賽動員有默契的動作一致，正式下水後才能順利將龍舟向前滑。鎮安宮每年在農曆3月15日慶祝天官五路武財神誕辰後，開放廟宇旁的龍舟陸上訓練池，隨著龍舟比賽時間逼近，預約訓練划槳隊伍從早到晚不停歇，模擬水池旁氣氛熱鬧。

鎮安宮董事長李守雄10多年前和員工組隊參加在竹南鎮中港溪龍舟碼頭舉辦的龍舟賽，為了讓員工能實地練習，模擬水上划龍舟狀況，設計一條訓練划槳水道，隊伍連續7年稱霸全縣龍舟賽。

李守雄後來在鎮安宮旁打造了一座龍舟盪槳水池，免費提各界使用，每年端午龍舟賽前2個月，吸引縣內龍舟參賽隊伍預約練習，連鄰近新竹市警局都移師到竹南密集訓練。

苗栗龍舟賽常勝軍苗栗縣消防局隊伍每年都會到鎮安宮練習，認為盪槳池是培養划龍舟技巧和基礎的訓練設施，但訓練池的水不像河道的活水，划起來更吃力，手臂也容易痠痛，但訓練起來更有效果。

(中時)