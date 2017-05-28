G7公報關注東海南海 陸表強烈不滿

香港信報報導，七國集團（G7）在峰會後發表聯合公報，表示關注東海及南海局勢。中國外交部表示強烈不滿，外交部發言人陸慷稱，7國假借國際法名義，對東海及南海問題指手劃腳。

他說，希望七國集團與域外國家認清形勢，恪守在有關爭議不持立場的承諾，充分尊重區內國家管控爭議的努力，停止發表不負責任的言論，為區內的和平穩定發揮建設性作用。

陸慷表示，中方始終致力與直接有關當事國通過談判磋商，妥善管控和解決爭議，共同維護東海及南海的和平穩定，維護航行和飛越自由以及海上航道安全。

(工商)