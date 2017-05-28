工程行違法處理垃圾牟利上千萬 主嫌遭收押
台中廣進工程行未領有環保處理牌照，卻提供回收垃圾收費服務，再將廢棄物任意傾倒、焚燒，初估營業12年不法牟利上千萬元，王姓業者到案後，今天被依違反廢棄物清理法聲押獲准。
市警四分局去年底獲報，南屯區中台路73巷底空地遭人棄置大量垃圾包，且民生廢棄物及餐飲垃圾等，消防局曾多次派員前往滅火。
由於遭丟置廢棄物現場涵蓋國有地及私人空地，現場垃圾數量驚人，初估超過10台大貨車次，警方、環保局報請台中地檢署成立查緝環保犯罪聯合小組展開偵辦。
檢警偵辦後發現，36歲王姓男子違法成立廣進工程行，鎖定出租套房、日租民宿、餐飲業者回收垃圾，每月收費2000至4500元不等，先回收垃圾先載運至王男位於清水地區、占地約500坪租賃的廢棄物回收場堆置。
王男等人經初步分類將可資源回收之物變賣換取現金，再將其餘廢棄物載運至不特定地方惡意傾倒、焚燒。檢方根據所查扣帳冊查出，王男違法經營回收業12餘年，月收約24萬元，初估不法獲利逾千萬元。
包括王男、司機等6人昨天(27日)被查緝到案，檢方認定王男違反廢棄物清理法涉嫌重大聲押獲准，其餘人等飭回。
(中時)
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