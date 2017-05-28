「前往大陸發展新事業」法拉利姐宣布退出演藝圈
法拉利姊（張婷婷）曾因法拉利跑車被刮花鬧上新聞，以沙啞奇特的嗓音、高調炫富，並自稱美女爆紅，因而被封「法拉利姐」稱號，趁勢進軍演藝圈，不過今（28日）下午張婷婷在臉書發表聲明，表示「婷婷的知名度，自從第二曲後嚴重下滑、人氣也不如從前」，宣布暫退演藝圈。
張婷婷爆紅後，以變性疑雲和超狂自信成為話題人物，她為闖蕩演藝圈，還接受手術整形，最後接連推出單曲《迪迪不要停》、《BoBoBo》，日前才推出新歌《51 51 妖妖酒》，不料法拉利姊下午在臉書發文，指出媒體宣傳的效益明顯不如之前，演藝事業沒有起色，宣布：「確定演藝事業即將落幕」。
至於未來動向，張婷婷表示：「為了現實面的考慮，決定另謀出路將全心全意前往中國大陸發展新事業」，從今天起退出演藝圈，過新的生活做自己。
(中時電子報)
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