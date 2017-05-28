陸民航局：計畫打造三個世界級機場群

一架國航班機從北京首都機場中的跑道起飛。(圖/新華社)

中國大陸的交通建設效率舉世聞名，現在尤其注重空中運輸。大陸當局計畫，未來要將華北、華中、華南的機場聚集區整合成三個世界級機場群。

據港媒東網訊，2017中國民航發展論壇近期在北京舉辦，大陸民航局長馮正霖席論壇，並談到了大陸民航發展的前景。他說，目前境內共有京津冀、長三角、珠三角地區三個初步形成的機場群，它們的總運輸量為4.73億人次，佔境內總量的46.5%，貨郵運輸更佔74.7%。

馮正霖表示，未來計畫在上述三個機場群的基礎上發展，打造成世界級樞紐。也就是說，每個機場群內既要有大型國際航空樞紐，也要有中型樞紐、區域樞紐、小型運輸機場和公務級機場等不同規模的機場。

另一方面，還要完善機場群的綜合交通運輸體系，建設空陸、空海聯運，推動以機場為主軸的綜合交通樞紐建設。

(中時電子報)