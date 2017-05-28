36居服學員結訓 赴慈濟宮感謝媽祖
豐原慈濟宮為幫助中低收入戶，贊助紅十字會培訓居家照顧服務員，28日舉行結訓典禮，學員表示，居家照顧必須放下身段，當作親人一樣看待，轉變心態後，一點也不覺得辛苦，反而慶幸自己能學到專業知識。
慈濟宮主委鄭文鑫指出，台灣面臨社會高齡化、失業率高等問題，居家照顧服務員訓練今年已邁入第4年，以待業中及中低收入戶婦女為優先招募對象，透過一系列完整課程及實習，讓他們擁有一技之長不怕沒頭路。
45歲無業的單親媽媽阿蓮（化名），長期不定期幫忙照顧全身癱瘓的弟弟，參加培訓學習專業知識，希望未來能從事居家照顧工作，也能將所學運用在家人身上；41歲小楊（化名）指出，居家照顧必須放下身段，把案主當作親人一樣，自己心態轉變後，終於克服清理大小便的障礙。
此次培訓吸引36名學員參加，為期14天共100個小時，學習內容包含急救、疾病徵兆處理、生命徵兆測量、異物哽塞急救法、成人心肺復甦術、上下輪椅及常用復健技巧等，並強化照顧服務的專業職能、倫理及操守，結訓後由社會局發放執照，可進行居家照顧服務工作。
(中時)
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