「in台南‧無影藏」全國首創文資影像徵件 6月30日截止

文化資產為拍攝主題的「in台南‧無影藏—2017台南市文化資產影像競賽」，徵件倒數1個月。(曹婷婷翻攝)

讓全台灣看見您鏡頭下精彩文化資產故事，用影像展現台南文化資產無窮魅力！由台南市文化資產管理處主辦、以文化資產為拍攝主題的「in台南‧無影藏—2017台南市文化資產影像競賽」，徵件倒數1個月，歡迎熱愛影像創作，對有形、無形或生活潛在文化資產有興趣的個人或團體，投件爭取文化影像擺渡人殊榮。

台南市文化資產處表示，今年增列獎項及得獎名額至9名，總獎金高達45萬元(首獎15萬1名、二獎10萬1名、三獎8萬1名、優選3萬3名、佳作1萬3名)，同時，亦規畫入圍與得獎作品進行全國巡迴放映暨座談，藉由影像，展現台南文化資產的無窮魅力。

文資處表示，台南作為臺灣歷史發展的重要起點，如何保存、活化以及傳遞文化資產的價值，一直都是城市擘劃未來的重要方向。立基於2015年「in臺南．無影藏」基礎之下，今年擴大拍攝範圍，期待透過參與者的鏡頭，除了看到已指定、登錄的文化資產，更希望能挖掘沒有被記載於冊，但卻存在於人們心中的常民文化資產。

競賽徵件的報名對象、影片形式、拍攝年份等皆無設限，影片長度為15分鐘之內作品即可報名，而無最短長度限制。文化資產作為拍攝主題相當廣泛，所涵蓋的範圍從古蹟、歷史建築、聚落建築群、考古遺址、文化景觀、傳統表演藝術、傳統工藝、民俗、古物到保存技術，加上生活中的文化資產等。

同時也鼓勵以不同的影片形式呈現，無論是劇情、紀錄、動畫或實驗性影片，都能展現傳統與現代的創新融合。參賽者只需上網填表、上傳影片和相關資料就可輕鬆完成報名，徵件至6月30日下午5點整。詳情請至活動網站或搜尋臉書粉絲團「in臺南‧無影藏」，或電洽力果文化報名專線0965-134492。

(中時)